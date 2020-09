Minecraft : Une version PS VR dans quelques jours, gratuite pour les possesseurs du jeu sur PS4

Véritable phénomène depuis son lancement 1.0 en 2011, Minecraft est désormais bien plus qu'une licence de construction cubique : non content de prétendre allègrement au titre de jeu le plus vendu de tous les temps, le jeu de Mohjang parvient toujours à remettre une pièce dans la machine, et à témoigner de son increvable longévité. Et vous savez quoi ? Ce n'est a priori pas prêt de s'arrêter.

Déjà accessible sur Gear VR, et le casque qui nécessite de devenir ami avec Mark Zuckerberg, Minecraft sera bientôt entièrement compatible avec le PlayStation VR. C'est le studio canadien Skybox Labs, plus connu pour son travail sur les extensions d'Age of Empires qui se chargera du portage console, comme vient de l'annoncer Sony. Cerise sur le gâteau : cette mise à jour prévue par Mohjang depuis le portage du jeu sur PlayStation 4 sera tout ce qu'il y a de plus gratuite.

Tout comme sur Oculus, le jeu proposera deux modes distincts : Immersif, qui vous plonge à la première personne dans l'univers propice au farming cubique, et Salon Virtuel, qui réplique la pièce centrale, histoire de prendre un peu de recul sans pour autant retirer son casque. Est-ce donc ça la modernité ?

Si vous n'avez pas eu la chance de vous procurer en ces temps incertains un des luxueux casques disponibles sur le marché, vous pourrez donc "bientôt" profiter de cette mise à jour tout ce qu'il y a de plus gratuite, et qui devrait aux dires des développeurs être au niveau de la concurrence :

Malgré la pandémie affectant la façon dont nous développons Minecraft, le développement sur PlayStation VR s'est déroulé sans générer de drames. L'expérience Minecraft x PSVR est basée sur la technologie Minecraft VR que nous avons utilisé pour les autres plates-formes de réalité virtuelle il y a quelques années.

Si la date de sortie de cette mise à jour immersive n'a pas encore été dévoilée, elle reste tout de même prévue pour le mois de septembre. Oui oui, septembre 2020.