RIDE 4 arrivera aussi sur PS5 et Xbox Series X, dates de sortie et vidéo dévoilés

Milestone a annoncé en catimini durant le week-end, l'arrivée prochaine de RIDE 4 sur PS5e et Xbox Series X. Et quand on dit "prochaine", on pense plutôt à 2021, mais en début d'année et non dans 6 mois. C'est toujours ça.

Les amateurs de jeux de motos seront ravis de savoir, entre deux GP de motocyclettes, que RIDE 4 sera donc disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X dès le 21 janvier 2021.

Des infos en sus sont également arrivée avec cette nouvelle inédite et qui devraient ravir les amateurs : les joueurs qui achèteront la version PlayStation 4 du jeu, pourront télécharger la version PS5 sans frais supplémentaires jusqu'au 30 avril 2021, y compris tous les DLC déjà achetés. Ceci est plutôt une bonne nouvelle, NON ?

Ce n'est pas tout, puisque les joueurs qui achèteront la version Xbox One du jeu pourront télécharger automatiquement la version Xbox Series X sans frais supplémentaires grâce à la fonction Smart Delivery.

On nous promet ainsi que l'on pourra désormais profiter d'un gameplay plus fluide, à 60FPS avec une résolution allant jusqu'à 4K. Et ce sera encore plus "spectaculaire" encore via la PS5 et sa fameuse DualSense, la manette de Sony pour cette console, avec la possibilité d'essayer la capacité de réponse haptique avancée de la PS5 DualSense, "permettant aux joueurs de ressentir les vibrations de leurs motos comme s'ils les conduisaient sur la route". Evidemment, on demande à voir. A ressentir plutôt.

RIDE 4 sortira le 8 octobre 2020 sur Playstation 4, Xbox One, Windows PC et Steam puis sur les consoles next-gen, Playstation 5 et Xbox Series X le 21 janvier 2021.