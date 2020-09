Super Mario Sunshine : Les versions Switch et GameCube comparées en vidéo

Même s'il ne fait pas l'unanimité auprès des fans de Nintendo et plus particulièrement des fans de Mario, l'arrivée sur Switch de Super Mario Sunshine était très attendu. L'épisode GameCube des aventures du plombier moustachu est en effet loin d'être celui à avoir eu le droit au plus grand nombre de rééditions au fil du temps. La curiosité vis-à-vis de ce que propose ce portage est donc grande.

Super Mario Sunshine fera bientôt son arrivée sur Nintendo Switch par l'intermédiaire de la compilation Super Mario 3D All-Stars. Et la nouvelle version du célèbre jeu de la GameCube a été brièvement montré dans le trailer d'annonce de cette dernière.

Cela a inspiré la chaîne YouTube GameXplain qui a entrepris de prendre les séquences dévoilées hier et de les comparer à des passages similaires recréés dans la version originale de Super Mario Sunshine. Sans surprise, la compatibilité avec le format 16:9 et la résolution plus élevée de la version Switch sautent aux yeux. Pour le reste, les deux versions du jeu semblent pour le moins proche.

Pour rappel, Super Mario 3D All-Stars sortira sur Switch le 18 septembre prochain dans des quantités et sur une période limitée ("la version physique ne sera produite que pendant une durée limitée, la version téléchargeable ne sera disponible que jusqu'à la fin du mois de mars 2021" selon la firme de Kyoto).

Que pensez-vous du travail effectué par Nintendo sur cette version Switch de Super Mario Sunshine ? En espériez-vous plus ? Allez-vous vous procurer cette compilation ?