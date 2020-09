DOOM I et II s'offrent une mise à jour gratuite : Ecran large, gyroscope et cheat codes

Alors que tous les regards des fans du Slayer semblent se tourner vers le premier DLC de DOOM Eternal, Bethesda continue envers et contre tout de s'occuper du sort des deux premiers épisodes, indémodables comme chacun sait, et ressorti sur à peu près tous les supports modernes en 2019.

À voir aussi : GoldenEye 25 : Le fan remake sous Unreal Engine est annulé

L'éditeur vient en effet de publier une toute nouvelle mise à jour riche en contenu, qui donnera sans doute envie à quelques uns de relancer Doom et Doom II, histoire d'apporter un peu de calme et de sérénité à cette époque troublée. Avis aux intéressés : la liste est longue, mais quelques sympathiques ajouts ont plus que d'autres retenu notre attention.

Les joueurs pourront pour la première fois profiter d'un mode écran large 16:9, qui respecte l'image d'origine plutôt que d'artificiellement l'élargir :

Le champ de vision a été augmenté pour dévoiler une image plus large sur le côtés, plutôt que de la couper dans sa hauteur. De nouvelles versions 16: 9 de l'écran de titre, des images d'entracte et de fin ont également été ajoutées.

Les versions PC, PS4 et Switch profitent désormais de l'ajout optionnel d'une visée appuyée par le gyroscope, destinée à améliorer encore un peu la précision. Seul bémol : pour en profiter, les joueurs PC n'auront d'autre choix que de passer par une DualShock 4.

Parce que la violence ne connait ici-bas aucune limité, Bethesda a cru bon d'ajouter une nouvelle variante à la difficulté Ultra Violence, baptisée Ultra-Violence +. Comme le laisse deviner ce sobriquet des enfers, cette version n'aura rien d'une promenade de santé :

Les armes disponibles dans les modes Deathmatch et Co-op apparaîtront immédiatement, et les ennemis sont aussi rapides qu'en mode Nightmare. Dans DOOM II, cela signifie que vous obtiendrez le BFG et le lance-roquettes dès le début, mais dans l'épisode Final DOOM : Plutonia, vous verrez un Spider Mastermind dès que vous apparaîtrez dans le premier niveau. Cela va dans les deux sens.

Aïe. Heureusement, les joueurs PC (encore eux) pourront se consoler en redécouvrant les plaisirs old-school des... codes ? Et oui : ces bons vieux cheats que vous n'avez pas oublié, tels que "iddqd", "idkfa", ou "idclip" seront à nouveau fonctionnels !

Quelle classe, non ?