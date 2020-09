SEGA présente... un simulateur de conduite pour personnes âgées

OutRun, Virtua Racing, Daytona USA, SEGA Rally, Crazy Taxi, F355 Challenge, etc. Au fil des décennies, SEGA a marqué l'histoire du jeu vidéo avec de nombreux jeux de course plus ou moins réalistes. Et cette fois, l'éditeur japonais a décidé de pousser le réalisme le plus loin possible. Pour la bonne cause.

Au Japon, SEGA, et plus précisément sa filiale SEGA Logistics Service, propose aux personnes âgées de s'essayer à son SEGA Logistics Service Driving Analyzer-SJ (SLDS-SJ pour faire court). Ce dernier, qui est développé en interne par SEGA Logistics Service et qui tourne à l'aide d'un PC Windows 10, est un simulateur de conduite mettant l'accent sur les fonctions cognitives liées à la conduite et plaçant l'utilisateur dans des situations hautement réalistes et variées (diverses conditions climatiques et géographiques sont par exemple proposées).

Le SLDS-SJ est équipé de fonctionnalités de diagnostic et de formation à la conduite destinées à réduire les accidents de la route chez les personnes âgées. Le simulateur dispose également d'un outil de calcul de l'âge cérébral de l'utilisateur. Le SLDS-SJ n'est pas disponible en libre accès mais des sessions sont organisées au Japon. Malheureusement pour les curieux ou les personnes intéressées, le SLDS-SJ ne semble pas disponible hors du Japon.

Pour info, SEGA Logistics Service est la filiale de l'éditeur nippon qui s'occupe généralement de la distribution et de la maintenance des bornes d'Arcade SEGA au Japon. À différents moments, elle a également produit des manettes comme les Virtua Stick ou les manettes Saturn pour PC et PS2.