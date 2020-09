The Witcher III Wild Hunt amélioré arrive sur PS5 et Xbox Series X (et PC), le Ray Tracing en cadeau

Comme prévu par les astres et un certain Gianni "M", The Witcher III : Wild Hunt arrivera lui aussi sur les consoles de "nouvelle génération", à savoir la PS5 et la Xbox Series X. C'est la nouvelle du jour, partagée dans le monde entier. C'est fou.

À voir aussi : The Witcher III Wild Hunt - Hearts of Stone : Notre TEST vidéo

Ainsi cette édition nouvelle génération de The Witcher 3 : Wild Hunt sur PC, Xbox Series X et PlayStation 5 devrait apporter, selon les dires des développeurs, "une gamme d'améliorations visuelles et techniques" - dont le désormais sacro-saint ray tracing ainsi que des temps de chargement plus rapides.

Cette version améliorée graphiquement, comprendra donc le jeu de base, les deux extensions ainsi que tout le contenu additionnel, afin de satisfaire comme il se doit les fans que vous êtes forcément, ou celles et ceux qui n'y ont encore jamais touchés et qui attendaient volontiers cette version ++.

Si on ne sait pas quand sortira cette nouvelle mouture "haut de gamme", gageons qu'elle devrait débouler en novembre prochain, soit en même temps que les consoles new gen, sauf surprise d'ici là, évidemment...

Bonne nouvelle en sus : l'édition nouvelle génération de The Witcher 3 : Wild Hunt sera disponible en achat unique sur PC, Xbox Series X et PlayStation 5, ainsi que sous forme de mise à jour gratuite pour les propriétaires d'une version du jeu sur PC, Xbox One ou PlayStation 4.