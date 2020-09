Razer annonce la Naga Pro, une souris interchangeable pour MMO, FPS et MOBA

Razer souhaite visiblement vouloir proposer une véritable souris multifonctions, à savoir qui s'illustre dans différents genre comme le MMO, FPS et MOBA.

Son nom ? Naga Pro. Et comme vous pouvez le voir dans notre galerie d'images, il s'agit d'une souris modulable façon Transformers sur laquelle il est possible de changer le flanc gauche pour s'adapter à vos jeux.

Ainsi on y trouve 3 plaques modulables : La première est le plus simple, il est destiné aux FPS. La deuxième plaque compte lui touches programmables à destination des MOBA et des Battle Royales. Et la troisième et dernier bloc avec ses 12 touches est spécialement conçu pour les MMO.

Forcément ça évite de devoir se procurer des souris différentes et de pouvoir tout faire avec un seul modèle.

Le vice-président du département des périphériques de Razer, Alvin Cheung, explique :

Nous sommes tous des gamers, mais nous jouons tous de manière différente.



La personnalisation a toujours été un élément clé de l'inclusivité en permettant à davantage de joueurs de jouer ensemble. La Naga Pro incarne cet idéal et donne à chacun le contrôle pour jouer à sa manière, sans aucune contrainte.





Pour une bonne précision, la Naga Pro est équipée du capteur optique Razer Focus avec ses 20 000 DPI. Par contre attention il s'agit d'une souris sans fil. Mais pas de panique sur la batterie puisque Razer promet 100 heures de jeu en 2,4 GHz et 150 heures en Bluetooth. Et si la batterie est faible, la Naga Pro peut être chargée en cours via le câble.

La souris en question est à 169 euros et elle est disponible dès maintenant sur le site Razer.