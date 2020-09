Super Mario Bros 35 : De multiples événements à venir listés ici-même

En marge des annonces d'hier autour du 35e anniversaire de Super Mario Bros., Nintendo a également dévoilé une série d'évènements que je qualifierai volontiers de ramenards, qui s'étaleront tout au long des prochains semaines. Revue de détails.

Commençons par le commencement, comme il se doit. Des events Super Mario donc avec du Mario Kart Tour, Donkey Kong Jr, Super Smash Bros. Ultimate etc.

Événements Super Mario :

Dès maintenant et jusqu'au mois de mars 2021, de nombreux événements marquant les 35 ans de Super Mario Bros. auront donc lieu, voici les précisions et les dates à retenir :

Du 9 septembre à 08:00 au 23 septembre, Mario Kart Tour organisera un événement Super Mario Kart Tour, avec en invités spéciaux Mario (SNES) et Donkey Kong Jr. (SNES) du jeu Super Mario Kart original.

(Plus tard cette année, des objets historiques Super Mario et des produits sur le thème des 35 ans de la série seront disponibles dans le My Nintendo Store. Un niveau spécial du contre-la-montre des Ninjis fera son arrivée dans Super Mario Maker 2 en novembre.)

En novembre et en décembre, un tournoi en ligne spécial mettant à l'honneur les combattants, niveaux et objets de la série Super Mario sera organisé dans Super Smash Bros. Ultimate.

Ce n'est pas tout puisqu'un festival sur le thème de Super Mario aura lieu dans Splatoon 2 en janvier 2021. À l'approche du festival, des porte-clés seront proposés comme récompenses My Nintendo. De plus, les joueurs auront droit à des t-shirts aux couleurs du festival, et seront bientôt en vente dans le My Nintendo Store.

En mars 2021, une série d'objets inspirés de Super Mario feront leur arrivée dans Animal Crossing : New Horizons.

Bref, de quoi faire d'ici à l'année prochaine. C'est donc ceci un anniversaire digne de ce patronyme ?

Toutes les infos relatives à ces événements se trouvent à cette adresse précise.