Super Mario 3D All-Stars : Résolution, manette GameCube, écran tactile... Les précisions utiles

Vous l'attendiez (et pour être honnêtes, nous aussi) : la plus célèbre mascotte de la planète jeu vidéo lançait hier le coup d'envoi des festivités entourant son 35ème anniversaire. Mais comme si le carton d'invitation avait été un peu précipitamment mis sous pli, les détails de cette imminente sauterie arrivent au compte-goutte.

Si l'annonce de Super Mario 3D All-Stars s'accompagnait des principaux éléments de communication, à savoir la compilation de Super Mario 64, Sunshine et Galaxy dans une même cartouche au tirage limité, tout n'avait pas été dit.

Les choses se précisent donc dès aujourd'hui avec les différentes définitions proposées par ces trois classiques de la plate-forme en 3D : tous les épisodes s'afficheront en 720p en mode portable, mais super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy profiteront tout de même d'une résolution 1080p en version dockée.

Trois épisodes, trois générations, et autant de manettes différentes, donc, ce qui n'était pas sans causer quelques soucis pour les possesseurs de Switch Lite, comme nous vous l'expliquions hier. Mais si les Joy-Con permettront de ne pas trop s'éloigner du feeling d'époque, nous apprenons aujourd'hui que les différents types de manettes GameCube disponibles sur Switch ne permettront pas de déambuler dans les rues ensoleillées de l'Île Delfino, comme en atteste notre galerie d'images. Désolé.

Ceux qui souhaiteront éviter le Joy-Con Drift n'auront ainsi d'autre choix que de passer par le Pro Controller, la vie est ainsi faite.

Plus étonnant, Polygon a interrogé Nintendo sur la façon dont fonctionnera Super Mario Galaxy en mode portable, puisque pointer l'écran ne sera évidemment plus possible. La réponse va vous surprendre, comme dirait l'autre :

Super Mario Galaxy fonctionne dans les modes TV, table et portable. En mode TV et sur table, le motion control est nécessaire pour activer la fonctionnalité du pointeur. En mode portable, cette dernière a été adaptée pour profiter de l'écran tactile.

Il faudra donc toucher son écran pour récupérer les fragments d'étoiles, un choix étonnant qu'il nous tarde d'essayer, Switch en main.

Enfin, les bandes-sons cumulées des trois épisodes dépasseront la somme assez folle de 170 pistes, et proposera comme un pléthorique Super Smash Bros. Ultimate de les écouter même avec l'écran en veille. Voilà qui risque d'en ravir plus d'un. Quelques extraits sont d'ailleurs déjà disponibles sur la page officielle du jeu. Pour le reste, il y a OCRemix... Et plutôt deux fois qu'une.

Super Mario 3D All-Stars sera disponible dès le 18 septembre prochain, oui mais sur Switch.