Philibert : Découvrez tout l'univers du jeu vidéo sur un plateau !

Si le jeu vidéo nous amène souvent devant un écran, l'aventure ne s'arrête pas dès que l'on repose la manette. Les univers toujours plus envoûtants de nos séries préférées invitent encore et toujours à la découverte, notamment grâce à des jeux de plateaux conviviaux. C'est justement la spécialité de Philibert, une enseigne de véritables passionnés.

Cet article est un contenu sponsorisé

Depuis plus de 40 ans, Philibert est LE spécialiste du jeu de société : située au coeur de la ville de Strasbourg, l'enseigne vous propose aujourd'hui une sélection de jeux de société thématiques, pour prolonger l'expérience de vos jeux vidéo favoris entre amis, autour d'une table. Faites confiance à une équipe de passionnés connue et reconnue !

Devenez le Sorcelleur

Cette année, le célèbre studio polonais CD Projekt RED est à l'honneur, puisque Philibert vous propose de vivre les nouvelles aventures du Sorcelleur Geralt de Riv, grâce au jeu de rôle officiel The Witcher. Récompensé en 2020 par le prestigieux Graal d'Or de la Création Internationale, ce passionnant jeu de rôle vous plonge en pleine Troisième Guerre nilfgaardienne, alors que notre héros écume le Continent à la recherche de son amour perdu.

Avec le Livre de Base de The Witcher (49,00€), choisissez votre classe parmi neuf disponibles, et vivez les aventures exaltantes d'un Sorcelleur, d'un Mage ou d'un Barde, et partez à la rencontre des personnages les plus célèbres de la série, comme Yennefer de Vengerberg ou Vernon Roche. Comme dans la célèbre série de jeux vidéo, il vous faudra utiliser à bon escient vos différents pouvoirs, afin de peser sur les choix politiques au travers de choix cornéliens.

L'aventure ne s'arrête jamais avec Philibert, puisque le spécialiste du jeu de plateau vous propose également le supplément Acheter The Witcher : Seigneurs et Fiefs, qui enrichit l'expérience en ajoutant un nouveau type d'ennemi redoutable, les Halflings, mais aussi une profession inédite. Et avec l'arrivée de la fausse monnaie, les enjeux se complexifient encore un peu. C'est certain : The Witcher : Le Livre de Base et l'extension Seigneurs et Fiefs sont indispensables aux fans de la série et aux amoureux du jeu vidéo !

Cyberpunk, le jeu de rôle mythique

Pour patienter jusqu'à la sortie du très attendu Cyberpunk 2077, prenez une longueur d'avance avec le jeu de rôle Acheter Cyberpunk Red (35,00 €), la nouvelle édition d'une série légendaire et jamais égalée. Avec ce nouveau jeu de rôle, incarnez l'un des six protagonistes personnalisables, et partez à la découverte d'un univers en ruine dans lequel chacun lutte pour sa propre survie, dans un univers futuriste où la technologie règne en maître.

Révisez vos classiques avant de vous plonger dans le jeu vidéo le plus attendu de l'année grâce à un livret détaillé de tout l'univers Cyberpunk, et réunissez vos amis autour d'une table pour vivre des aventures palpitantes grâce à Philibert !

Battle Quiz : Des questions 100% gaming !

Vous pensez être incollables sur le jeu vidéo ? Dans ce cas, prouvez-le grâce à Battle Quiz : Jeu Vidéo (14,95 €), la déclinaison thématique du célèbre jeu de cartes. Cette édition 100% gaming mettra votre culture à rude épreuve en revisitant des décennies de jeu vidéo, de Pong à God of War. Montrez à vos amis qui est vraiment le boss de fin !

Alors n'hésitez plus, et trouvez dès aujourd'hui le jeu de plateau de vos rêves sur Philibert, et profitez des conseils avisés de sa joyeuse équipe. En plus, les frais de port sont offerts à partir de 60 euros d'achat. Il est grand temps de se faire plaisir ! Et si une sélection élargie de jeux de société liés aux jeux vidéo vous branche, rien de plus simple, cliquez sur le bouton ci-dessous :

