Super Mario Bros 35 : Le Battle Royale à la sauce Nintendo se dévoile en vidéo

Synonyme de ce que la plate-forme peut nous offrir de plus jouissif, la série Super Mario Bros. fêtera dans une poignée de jours ses 35 ans, un âge auquel les goûts ont eu le temps de s'affirmer, et de laisser passer les modes d'un air dédaigneux. Et pourtant...

Décidément toujours en phase avec le zeitgeist, Nintendo dévoile aujourd'hui sa version très personnelle du battle royale à la sauce Mario, avec Super Mario Bros. 35, qui comme son nom le laisse deviner verra 35 compétiteurs s'affronter en ligne.

En plus de triompher de tous les obstacles grâce à votre doigté qui n'a pas démérité depuis 1985, il faudra pour remporter la victoire, défaire le plus grand nombre possible d'ennemis, puisque ces derniers seront alors projetés dans la partie d'un de vos adversaires... et inversement.

Super Mario Bros. 35 se jouera aussi de manière plus tactique, puisque vous pourrez cibler plus précisément le joueur possédant le plus de pièces, ou celui qui est le plus rapide. Qui a dit "Mario Party" ?

Uniquement disponible via l'abonnement Nintendo Switch Online, ce battle royale made in Nintendo ne sera jouable que du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. Finalement, c'est Petronius qui avait raison, la rareté fait le prix des choses.