Deltarune Chapitre 2 : Toby Fox donne des (bonnes) nouvelles du développement

Vous l'aviez oublié ? Il faut dire que le génial Toby Fox n'avait pas chômé ces derniers temps, en composant notamment la bande-son du très oubliable Little Town Hero. Près de deux ans après la sortie du premier chapitre, le sériel Deltarune nous donne enfin de ses nouvelles.

Et c'est assez logiquement dans l'hebdomadaire Famitsu que le plus japonais des RPG occidentaux a repointé le bout de son nez pixelisé, profitant comme le veut la coutume des vacances permanentes de ce cher Plume pour lui faire la nique.

À l'occasion des cinq ans de la sortie du cultissimme Undertale, Toby Fox a dévoilé les premières images de Deltarune : Chapter 2, que vous pouvez déjà retrouver dans notre galerie d'images ci-dessous.

Le numéro de Famitsu à paraître nous en apprend également un peu plus sur la suite des aventures de Kris, Susie et Ralsei : en dépit d'un poignet abîmé, Tony Fox et son équipe sont parvenus à développer plus rapidement ce second chapitre, et restent confiants pour la suite. Si la complétion de Deltarune leur demandera encore pas mal de temps, l'article assure que le script des cut-scenes est désormais bouclé, et que le génial géniteur de préciser qu'il possède désormais une bonne idée de l'ensemble de l'histoire, qui reste à graver dans le marbre.

Deltarune Chapter 2 ne possède toujours pas la moindre date de sortie, mais nous pouvons désormais attendre la suite des événements avec un peu plus de sérénité...

