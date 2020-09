Samsung dévoile un Vidéoprojecteur 4K HDR10+, deux modèles en images + prix

Pour certains joueurs peu regardant sur la fréquence de rafraîchissement de leur écran ou pour les cinéphiles, un rétro-projecteur peut être particulièrement intéressant. Ainsi, Samsung dévoile son modèle baptisé The Premiere le tout en 4K HDR10+.

The Premiere est donc un nouveau modèle de videoprojecteur de chez Samsung disponible en deux versions différentes. Le modèle LSP9T et LSP7T qui proposent chacune des tailles de diagonales différentes. 130 pouces pour le premier et 120 pouces pour le second.

La résolution est en 4K pour les deux modèles. Il s'agit d'un appareil a très courte focale à savoir que celui-ci se place seulement à 11 centimètres de la surface de projection, que ce soit un mur ou un écran (voir les images de notre galerie). Ce sont aussi les premiers vidéoprojecteurs au monde à proposer une certification HDR10+. Le LSP9T propose une luminosité de 2 800 lumens et on ne sait pas si elle sera identique sur le second appareil.

Les deux modèles prennent en charge la plateforme Smart TV de chez Samsung ce qui permet d'avoir accès à diverses application. Forcément tout ceci a un prix et il faudra quand même débourser 6499 euros pour le grand modèle LSP9T, et 3499 euros pour le LSP7T. Sachant cela, il est tout de même difficile d'imaginer la même luminosité pour les deux appareils...

Il n'y a pas de date de sortie pour l'heure, mais les fêtes de fin d'année devraient être la cible.