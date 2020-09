Hello Games (No Man's Sky) travaille sur un jeu très ambitieux

Le studio Hello Games derrière No Man's Sky donne quelques nouvelles sur ses projets et annonce travailler sur un jeu très ambitieux.

Polygon a eu l'opportunité d'interviewer Sean Murray, un des principaux fondateurs de Hello Games derrière No Man' Sky et le très récent The Last Campfire. On y apprend notamment que le studio compte actuellement 26 personnes. Une partie continue de maintenir No Man's Sky avec des mises à jour et l'autre partie travaille sur un gros projet.

L'homme est avare en détail sur son projet mais il explique toutefois que celui-ci est un jeu énorme et très ambitieux tout en expliquant qu'il voulait à tout prix éviter les mêmes erreurs que sur No Man's Sky. D'ailleurs il revient à plusieurs reprises sur les fameuses "erreurs No Man's Sky :

De nombreuses opportunités se sont présentées à nous, et on nous a dit que c'étaient les bonnes choses à faire et je regarde en arrière et je ne suis pas sûr qu'elles soient super...

Reste à voir quand le nouveau jeu sera officiellement présenté.