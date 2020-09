Death Stranding : Une tour PC Bridges officielle commercialisée, infos et vidéo

Le monde désolé de Death Stranding et sa technologie vous ont captivés ? Vous rêvez de rejoindre les rangs de Bridges ? Alors le nouveau produit dérivé fraichement annoncé au Japon pourrait vous intéresser.

Death Stranding est disponible depuis bientôt deux mois sur PC. Les utilisateurs qui n'en ont pas eu assez vont prochainement pouvoir pousser encore plus loin l'immersion dans le monde imaginé par Hideo Kojima. Le fabricant japonais Tsukumo vient en effet d'annoncer la commercialisation d'une tour PC aux couleurs de Death Stranding, et plus particulièrement de Bridges, le groupe qui cherche à reconnecter la société américaine.

D'après Tsukumo, cette tour sera commercialisée durant l'automne prochain et n'a pas encore de prix annoncé. Pour les plus curieux, son design et ses fonctionnalités sont les mêmes que ceux de la tour Fractal Design Define 7 Compact. Cette tour est présentée comme silencieuse et comme mettant l'accent sur le refroidissement. Et elle est d'emblée équipée de ports USB 2.0 et 3.0. Une "affiche" de cette tour est disponible dans notre galerie ci-dessous.

Cette tour n'ayant été annoncée qu'au Japon, les personnes intéressées devront passer par la case import.