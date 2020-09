Cyberpunk 2077 : Les configurations PC pour bientôt et un poids dans la norme des jeux actuels

Cyberpunk 2077 fait partie des jeux les plus attendus de cette fin d'année. Et bon nombre de joueurs attendent avec impatience son arrivée et surtout ses spécifications sur PC. Les équipes de CD Projekt Red nous font languir depuis de nombreux mois déjà.

Bien que Cyberpunk 2077 arrive d'ici peu, les spécifications PC n'ont toujours pas été dévoilées. Cela ne devrait toutefois plus trop tarder d'après Marcin Momot, l'homme de la communauté de CD Projekt RED. Ce dernier s'est en effet exprimé sur Twitter :

While the @CyberpunkGame system requirements are not out yet (they are coming soon, though!), I wanted to address this topic from reddit. The game won't take up 200GB when installed. You can expect the required HDD space to be on par with other modern titles. pic.twitter.com/tRigjPWLfC