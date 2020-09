Insolite : Un petit malin transforme sa Game Boy Camera en Webcam, la vidéo

Si bon nombre de joueurs ayant gravi quelques étages de la pyramide de Maslow possèdent désormais un appareil photo grâce à leur coûteux smartphone, les moins jeunes d'entre vous se souviennent sans doute d'une époque pas si lointaine où le moindre appareil numérique coûtait un bras.

Pourtant, certains joueurs possédaient dès la fin des années 1990 leur propre APN, qui plus est doté de son propre logiciel de retouche, une certaine idée de la classe. Et pas celle de Fabrice, hein. Derrière ce miracle miniaturisé, on retrouve une fois de plus Nintendo, qui commercialise donc en 1998 la Game Boy Camera, un appendice en avance sur son temps, qui permet donc de prendre une trentaine de clichés via sa console portable.

Près de vingt ans après sa sortie, nous pensions l'accessoire désuet, et remisé dans les placards avant de se retrouver sur les étals des brocantes de l'Hexagone. C'était sans compter sur l'ingéniosité de Bernard Capulong, qui s'est vu interrogé sur la possibilité d'utiliser l'outil en avance sur son temps comme une bonne vieille webcam. Et parce qu'avec ce fichu virus, il faut bien s'adapter, l'intéressé nous apporte la réponse... en vidéo :

Capulong aura pour ce faire utilisé la cartouche Super Game Boy 2 et la console rétro Super NT pour faire passer le signal via un PC portable, le tout piloté via une manette rétro 8BitDo, une opération qu'il ne semble pas franchement recommander au commun des mortels que nous sommes :

Si jamais vous vous demandiez s'il était possible d'utiliser une Game Boy Camera en tant que webcam en 2020, la réponse est oui. Est-ce pratique ? Loin de là. Cela coûte-t-il cher ? Tout à fait.

Maintenant, vous savez.

