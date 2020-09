PS5 : Les développeurs parlent du SSD et du Tempest 3D Audio Tech, les technos du futur ?

Le PlayStation Blog a eu la bonne idée d'aller demander à quelques développeurs, ce qu'ils pensaient de certains atouts de la PS5, et plus précisément ceux qui étaient largement mis en avant depuis son apparition sur Terre, à savoir son disque dur SSD et son audio baptisé Tempest 3D Audio Tech. Qu'en pensent-ils précisément ? Eh bien...

À voir aussi : PS5 : Sony explique pourquoi tous les éditeurs tiers devraient exploiter la DualSense

Vous le savez si vous avez suivi l'actualité de la console depuis le début de l'année sur Gameblog, c'est en mars dernier que Mark Cerny, "l'architecte" de la PS5, a développé en long, en large et en travers son argumentaire concernant le Son de la future console, baptisé le Tempest 3D Audio Tech, qui sera piloté par le Tempest Engine de la PlayStation 5. Ce Tempest Engine est un algorithme propriétaire, censé reproduire les sons de manière ultra précise et ce quel que soit l'équipement des joueurs.

Le SSD de la PS5 a également fait énormément parler de lui, puisque Sony ne cesse de mettre en avant cette fonctionnalité seamless de la prochaine console de Sony, qui promet non seulement des lendemains qui chantent mais aussi et surtout des chargements "quasi" instantanés" et donc un jeu toujours fluide, et sans à-coups.

C'est sur ces deux sujets que Sony revient aujourd'hui, après avoir recueilli les propos de quelques développeurs triés sur le volet, qui ont tâté la console bien avant le commun des mortels. Voici ce qu'ils en pensent :

Grâce à un chargement quasi instantané, le SSD et la vitesse qu'il nous fournit nous permettent de charger les éléments plus rapidement et d'afficher beaucoup plus de détails. Cela nous permettra de rendre la ville encore plus belle que nous ne le pensions et ce n'est que le début. Notre équipe va pouvoir se plonger dans les possibilités que le SSD lui offre. C'est un changement fondamental et nous avons hâte d'en profiter dans les années à venir. - Brian Horton // Directeur créatif, Marvel's Spider-Man: Miles Morales

En tant que développeurs [de Demon's Souls], nous repensons à la manière dont nous percevions le SSD. Nous voyons bien qu'il ne s'agit pas seulement d'un outil de stockage, mais que sa vitesse permet de charger des données à une vitesse incroyable, ce qui vous permet de vous replonger immédiatement dans l'action après votre mort, et de vous venger- Gavin Moore // Directeur créatif, SIE Japan Studio

Hitman 3 vous pousse à explorer votre environnement et à essayer plusieurs approches. Il est donc indispensable de sauvegarder et de recharger rapidement. Le temps de chargement de la PS5 va dans ce sens et encourage les joueurs à faire leurs propres expérimentations plus que jamais.- Mattias Engström // Directeur de jeu, Hitman 3

Le SSD change la donne et je crois que nous verrons de très belles choses, ainsi que beaucoup d'innovations au cours de cette nouvelle génération, notamment dans le design des jeux en monde ouvert et au niveau du streaming.- Neil Hill // Programmeur principal, Far Cry 6

Plus cette nouvelle génération progressera, plus nous verrons des développeurs faire bon usage des bénéfices insoupçonnés du SSD. Et j'ai hâte de voir ça ! Je me demande que ce que les développeurs pourront faire en sachant que les temps de chargement seront aussi courts. Le concept de « niveaux » va-t-il disparaître ? ... Les possibilités que cette technologie m'offre en tant que développeur sont grisantes, et exaltantes pour le joueur qui sommeille en moi ! - Ari Arnbjörnsson // Programmeur principal, Returnal

Si les joueurs ont vu la nouvelle vidéo de gameplay que nous avons révélée récemment, ils verront que le SSD et l'architecture I/O custom nous permettent de les transporter d'une dimension à une autre en un rien de temps. Cela change la donne et nous permet de trouver des idées et des designs qui ne seront possibles que sur PS5.- Marcus Smith // Directeur créatif, Insomniac Games

L'audio 3D est une excellente nouvelle, car elle nous permettra de créer un paysage sonore plus convaincant et plus précis pour les joueurs, et une meilleure immersion... dans un jeu d'action rythmé avec une grande verticalité, comme Returnal, cela peut aussi aider les joueurs à se repérer. Ils pourront alors intuitivement deviner où se trouve leurs ennemis et esquiver les projectiles qui leurs sont destinés en plein combat.- Harry Krueger // Directeur de jeu, Returnal

La possibilité d'appliquer des dizaines d'états différents à la musique en fonction des zones et des ennemis permet de créer un environnement plus complexe et plus captivant. Les joueurs peuvent utiliser ces signaux pour mieux se préparer et tenter de survivre un peu plus longtemps.- Julian Maroda // Directeur créatif et PDG, Norsfell

Grâce au moteur sonore Tempest 3D Audio Tech de la PS5, nous allons pouvoir faire en sorte que le son permette aux joueurs de trouver les machines plus facilement. C'est un avantage qui leur sera utile s'ils sont encerclés ou s'ils veulent passer à l'attaque furtivement.- Mathijs de Jonge // Directeur de jeu, Guerrilla

L'audio est un élément clé qui va jouer un rôle essentiel dans le développement de la nouvelle génération sur PS5. C'est comme si le 3D Audiotech était spécifiquement conçu pour les jeux d'horreur. Autrefois, les joueurs devaient investir du temps et de l'argent pour profiter d'un son de qualité. Maintenant, un simple casque suffira à les immerger dans l'audio 3D.- Jun Takeuchi // Producteur exécutif pour Resident Evil Village

Les mondes de nos jeux sont en 3D depuis longtemps maintenant, mais, pour l'audio, nous étions limités au son surround en 2D. Quand Iron Man détruit une tourelle au-dessus de vous, ou que Hulk rugit en éliminant les ennemis au sol, vous devez être en mesure d'entendre ces sons et de savoir d'où ils proviennent. Grâce à la PS5, nous pourrons simplement prendre ces sons et les ajouter à l'Audiotech 3D pour améliorer votre immersion, même si vous n'avez qu'un casque ou des écouteurs.- Jurjen Katsman // Directeur studio chez Nixxes, développeurs pour Marvel's Avengers

Eh bien, il ne reste plus qu'à essayer tout ceci... Mais tout de suite hein !