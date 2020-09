The Mandalorian : La saison 2 est pour très bientôt, voici la date de sortie

Les fans attendent avec impatience la suite des aventures du chasseur de prime Din Djarin de la série Disney The Mandalorian. Eh bien ils n'auront désormais plus à attendre très longtemps.

Bonne nouvelle, la saison 2 de The Mandalorian a une date d'arrivée sur Disney +. Elle est en effet prévue pour le 30 octobre prochain. C'est tout simplement via une annonce du compte Twitter officiel que l'on apprend la nouvelle.

This is the day. New episodes start streaming Oct. 30 on #DisneyPlus. #TheMandalorian pic.twitter.com/8oruZ3oedx - The Mandalorian (@themandalorian) September 2, 2020

Une excellente nouvelle d'autant que la première saison avait réussi à captiver l'attention des fans et même des autres. Mais si, vous savez... ces gens qui n'aiment pas spécialement Star Wars.

On ne sait pas grand chose sur cette nouvelle flopée d'épisodes si ce n'est que les rumeurs font notamment mention de la présence de l'actrice Rosario Dawson dans le rôle de la Jedi Ahsoka Tano. Cette talentueuse Jedi autrefois Padawan d'Anakin Skywalker que l'on a pu découvrir dans la série Clone Wars.

Visiblement le personnage de Boba Fett serait aussi de la partie et il semble que ce soit l'acteur Temuera Morrison (qui joue déjà Jango Fett dans la saga) qui reprendrait le rôle. Forcément l'idée de retrouver le charismatique chasseur de primes est assez jouissive et on espère de tout coeur que cette rumeur est vraie.

On imagine déjà Boba et Din, bras dessus, bras dessous explorant la Galaxie. Ou pas.