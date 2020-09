Tsubasa+ : Le Olive et Tom à la sauce Pokémon GO se précise

Captain Tsubasa fait décidément l'actualité en ce moment. Après la sortie européenne de Captain Tsubasa : Rise of New Champions, il est cette fois question d'un jeu mobile. Et pas n'importe quel jeu mobile puisqu'il s'agit d'une adaptation du célèbre manga inspirée par le concept d'un jeu mobile non moins célèbre.

Annoncé à la fin de l'année dernière mais passé relativement inaperçu, Tsubasa+ vient de refaire parler de lui. Derrière ce nom se cache un jeu mobile Free-to-Play se déroulant dans l'univers de Captain Tsubasa clairement inspiré par le phénomène Pokémon GO.

Tsubasa+ utilise le GPS et les données de Google Maps présents dans les smartphones Android et iOS et place des stades de football un peu partout dans le monde réel. Dans ces derniers, le joueur peut prendre part à des matchs en un contre un qui utilisent logiquement un gameplay tactile simplifié et qui permettent d'employer les célèbres techniques de la série.

Au fil des rencontres, l'utilisateur pourra se "lier d'amitié" et recruter dans son équipe de célèbres personnages de Captain Tsubasa comme Tsubasa Oozora, Kojiro Hyuga ou encore Genzo Wakabayashi. L'éditeur du jeu promet cependant que de vraies légendes du football ainsi que des joueurs professionnels actuels (seule la présence de joueurs de la J-League japonaise a pour l'instant été officialisée) seront également présents dans le jeu. Ces derniers n'ont cependant pas encore été dévoilés.

À noter que, crise sanitaire mondiale oblige, des options permettant de profiter des fonctionnalités du jeu pour jouer à domicile ont été intégrée. Tsubasa+ va sortir au Japon et successivement dans d'autres pays à partir de l'automne prochain.

