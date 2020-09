VALORANT : Nerf de Sage et Killjoy, buff de Breach, tout sur la mise à jour 1.07

La mise à jour 1.07 de VALORANT a apporté des rééquilibrages importants, ainsi que quelques bugs qui sont en train d'être corrigés.

Sage va-t-elle enfin être mise sur un pied d'égalité avec les autres agents ? C'est l'objectif avec cette mise à jour qui apporte encore plus de nerfs à la reine du soutien. Le soin de son Orbe a été presque réduit de moitié (de 100 points à 60) et quand il est utilisé sur elle, il mettra deux fois plus de temps à restaurer ses PV. En outre, la portée de son orbe de lenteur a été réduite et sa barrière a aussi été nerf, ce qui est une fois de plus assez violent contre Sage.

L'autre nerf principal, mais moins significatif, est celui de l'essaim de nanites de Killjoy. Sa visibilité a été améliorée pour que les adversaires puissent réagir plus vite avant de prendre des dégâts, et un délai a été ajouté entre son déclenchement et les dégâts infligés. Ce changement faisait l'objet d'une demande importante dans la communauté, ce qui comprenait quelques coups de gueule de streamers et d'autres joueurs connus.

D'un autre côté, Viper a reçu un énième buff pour tenter de la rendre plus viable, alors que ses statistiques en classée et en compétition sont encore et toujours dans les abysses. Elle peut désormais utiliser son écran toxique pendant la phase de préparation en les posant même au-delà de la limite avant la phase d'attaque et il se déploie plus vite. En outre, sa Désagrégation ne touche plus ses alliés, ce qui aidera considérablement son équipe à jouer autour de cette capacité et enfin, la zone du Nid de Vipères est indiqué sur la carte des alliés.

Breach a aussi un reçu un buff alors qu'il est plus considéré comme un pick très situationnel sur VALORANT. Son Point d'ignition a une charge supplémentaire et son délai d'explosion a été réduit. En outre, le blind est plus agressif. Le délai d'explosion de son Onde sismique a été réduite et sa Désorientation empêche les joueurs d'utiliser le viseur, ce qui en fait une compétence parfaite contre les snipers.

Pour le reste, les armes ont aussi été rééquilibrées : le Shorty a reçu un nerf avec une réduction de sa portée et le Judge est plus cher de 100 points. D'un autre côté, le Vandal a reçu un buff avec plus de dégâts et une cadence de tir plus élevée. Pour terminer, des corrections de bugs et mises à jour des effets visuels ont été apportés. Tous les changements se trouvent à cette adresse.