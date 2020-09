Fortnite : Le mode Temporaire TAXI vous fait mettre la gomme, un hommage un peu fou ?

Après la mise à jour Folle virée de Fortnite, il est désormais temps de montrer ce que vous valez un volant entre les pattes, grâce au nouveau mode temporaire Taxis Tilted ! De quoi s'agit-il donc ? Hmmmm, suspense insoutenable...

À voir aussi : PS5 : Une nouvelle publicité rappelle les atouts de la console

Aux commandes de votre propre taxi, il est en effet plus que temps de défier d'autres conducteurs en prenant des passagers et en les menant à bon port pour savoir qui est le meilleur as du volant. Tiens, ceci me rappelle furieusement un autre titre d'un certain éditeur, sur une certaine machine... Un hommage pas déguisé du tout ?

Bref, ainsi pour atteindre la victoire finale, vous allez donc devoir être le premier à engranger le nombre d'étoiles défini. Chaque client déposé rapportera ainsi une certaine quantité d'étoiles qui dépendra évidemment de la distance parcourue. bien évidemment, ce ne sera pas forcément aussi simple que ceci.

En effet, en accomplissant les demandes spéciales des passagers, vous gagnerez des étoiles bonus : comme accélérer, percuter un autre taxi, arriver sans avoir subi de dégâts, prendre les airs, conduire comme un fou. Bref, vous voyez le topo, n'est-ce pas ?

Cerise sur le cheese cake, sachez que dans ce mode temporaire, le carburant est illimité. Bien entendu, comme dans le jeu classique, si vous voulez affronter vos adversaires à l'ancienne, vous pourrez toujours descendre de votre taxi, de vous emparer d'un objet pour prolonger le combat à pied.

Ensuite, libre à vous de retourner dans votre voiture ou d'en prendre une autre. YOLO !