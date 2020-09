Nvidia Ampère RTX 3000 : Puissances, prix, dates, voilà les infos à connaitre sur les nouvelles cartes

Le jour "J" est enfin arrivé concernant la conférence en ligne de Nvidia, qui a eu lieu ce soir aux alentours de 18h tapantes. Et nous en savons enfin en savoir plus sur les nouvelles cartes graphiques Nvidia de génération Ampère. Specs, prix, date de sortie... Une conférence qui en a dit beaucoup.

À voir aussi : Nvidia annonce la Bêta de GeForce NOW sur ChromeOS

MAJ : Les prix en euros sont :

RTX 3090 : 1549 euros

RTX 3080 : 719 euros

RTX 3070 : 519 euros

Comme on pouvait l'imaginer, plusieurs gammes existent pour cette nouvelle génération comme pour les précédentes. De l'entrée de gamme, du milieu de gamme, du haut de gamme et... du très haut de gamme.

Ainsi la nomenclature RTX ti disparaît au profit d'une RTX 3090, le modèle très haut de gamme. On retrouve aussi toujours pour le haut de gamme la fidèle RTX 3080 qui vient remplacer la 2080 et la RTX 3070 qui vient prendre la place tout naturellement de la 2070. Surprise, la gravure est en 8 nm et c'est Samsung qui s'en occupe.

RTX 3090

C'est la version très haut de gamme, l'équivalent anciennement de la RTX 2080 ti. Celle-ci s'articule autour du GPU GA102-300, avec 5248 coeurs CUDA et 24 Go de mémoire GDDR6X sur un bus de 384 bits pour une bande passante de 936 Go/s. Son enveloppe thermique est annoncée à 350 Watts. Un véritable monstre de puissance donc qui forcément se ressent dans le prix qui est annoncé à 1499 dollars. La sortie est programmée pour le 24 septembre prochain.

Notons que le modèle Founders Edition nécessite un connecteur d'alimentation 12 broches, mais qu'un adaptateur devrait être fourni pour la rendre compatible avec nos PC actuels. À titre de comparaison en termes de puissance, la RTX 2080 ti n'embarque "que" 4352 coeurs CUDA et 11 Go de GDDR6 sur un bus 352 bits.

Cette carte est taillée pour la 8K d'après Nvidia avec RTX ACTIF. Sachant que la RTX 3090 est jusqu'à 50 % plus rapide que la TITAN RTX.

RTX 3080

C'est le modèle haut de gamme qui vient remplacer la RTX 2080. Celle-ci semble embarque 4352 coeurs CUDA avec 10 Go de GDDR6X et un bus mémoire de 320 bits ainsi qu'une bande passante de 760 Go/s. Son GPU GA102-200 est cadencé à 1710 MHz et son enveloppe thermique est de 320 W. Elle dépasse donc la 2080 ti actuelle d'autant plus qu'elle possède une VRAM plus performante. Le prix est de 699 dollars et sa sortie est programmée pour le 17 septembre.

RTX 3070

Enfin, nous avons pu découvrir le milieu de gamme du constructeur à savoir la RTX 3070 (GPU GA104-300). De plus elle possède un bus de 256 bits avec une bande passante de 512 Go/s ainsi qu'une enveloppe thermique de 220 W. En termes de design celle-ci est tout simplement gigantesque surtout en comparaison de ses petites soeurs 3080 et 3090 (voir notre galerie).

Son prix est forcément beaucoup moins élevé avec un tarif annoncé de 499 dollars et une sortie prévue pour octobre.

Par rapport à la génération Turing, la génération Ampère s'annonce être 1,9 fois plus performante. Ce qui étonne le plus ce sont les prix, avec un tarif de 699 dollars pour la 3080. Attendons toutefois de voir les prix en euros avec les taxes européennes et françaises.