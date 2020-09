PS5 : Une sortie décalée en Europe ?

La PlayStation 5, tout comme la Xbox Series X, se font furieusement attendre quant à la révélation de leur date de sortie ou encore de leur prix respectifs. Activision semble pourtant avoir donné un indice concernant à une fenêtre de sortie différente entre les USA... et le reste du monde. Peut-on s'y fier ?

C'est une fois encore par le biais de Twitter qu'un utilisateur répondant au doux nom de Riaan van Wyk a découvert ceci dans le dernier trailer de Call of Duty : Black Ops Cold War :

Seems from the #CallofDuty #blackops #coldwar video that the #ps5 wont launch worldwide on the same day. @MysticRyan @Jorraptor pic.twitter.com/rajMVpEVDz