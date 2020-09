Samsung Galaxy Fold 2 : Le nouveau pliable un peu moins cher que le premier modèle ?

Modèle premium de chez Samsung le Galaxy Fold n'était clairement pas pour toutes les bourses. Et si il en va de même pour le modèle numéro 2 il devrait toutefois être un peu moins cher.

Visiblement par erreur, Samsung a lancé les précommandes pour son Galaxy Z Fold 2 sur sa boutique anglaise. Le tarif affiché était de 1799 livres sterling, soit 100 de moins que le Fold premier du nom. Comme l'ironise le journaliste de TechRader sur Twitter c'est la seule bonne nouvelle car la mauvaise nouvelle est que le produit est toujours (très) cher.

Good news: Second generation Fold is £100 cheaper than the first gen model.



Not so good news: it's still £1,800 https://t.co/sI9ffDwjDx