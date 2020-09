TOP 5 des meilleures ventes Jeu Vidéo en France semaine 34 de 2020 : Le crossing animaler sans surprise

Chaque semaine, le syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) publie le classement des ventes de jeux physiques en France. Voici celui de la trente-quatrième de cette année 2020, si vous le voulez bien.

À voir aussi : Nour : Play With Your Food s'annonce alléchant sur PS5, la DualSense en feu



Il a mis plus de temps à arriver - nous sommes mardi et non lundi, jour habituel d'annonce - mais à vrai dire, cela ne change pas beaucoup de choses. Parce que ce classement ne bouge pas énormément. Tiens, comme l'impression d'écrire la même chose que la semaine dernière. Étonnant, NON ? Bref.

Comme la semaine passée, un seul titre passe à la trappe, il s'agit cette fois de Paper Mario : The Origami King, éjecté donc par un certain 51 Worldwide Games, sans doute boosté par l'été et ses jeux sur les plages abandonnées (et polluées).

Et, comme de bien entendu, on retrouve en tête le fameux animal "crossé", suivi de près par un certain Mario Kart 8 Deluxe parfaitement increvable ! Quant à Ring Fit... Quant à la Switch..

Classement des ventes en France en 2020 (semaine 34) :

Rendez-vous la semaine prochaine, pour le classement de la trente-cinquième semaine de l'année 2020.