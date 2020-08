Lonely Mountains Downhill : Le jeu de VTT aura un DLC au nom imprononçable

L'un des jeux d'arcade les plus durs du monde, est sans doute aussi l'un des plus sympas à jouer, malgré des pouces endoloris. Le très VTTiste Lonely Mountains : Downhill aura donc bientôt un DLC avec au programme une toute nouvelle montagne à dévaler, pour se fracasser des dizaines de fois !

Thunderful Publishing & Megagon Industries sont ultra contents de nous annoncer que Lonely Mountains : Downhill aura bientôt une toute nouvelle montagne à nous mettre sous la dent, histoire de dévaler les pentes à des vitesses vertigineuses et bien se martyriser les pouces.

Ce DLC n'est autre que l'île volcanique fictive d'Eldfjall. A vos souhaits. Via ce nouveau contenu à télécharger plus tard cette année, les joueurs auront l'occasion d'explorer le nouveau terrain aussi bien sur Steam, que sur Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4.

Jan Bubenik et Daniel Helbig de Megagon Industries nous expliquent :

Nous sommes très heureux de vous présenter Eldfjall Island, un Lonely Mountain complètement nouveau, encore inconnu. C'est un monde unique en soi - la montagne la plus grande et la plus polyvalente que nous ayons jamais construite. Nous y avons mis toutes nos connaissances et notre expérience depuis la sortie initiale du jeu principal. Pour les joueurs, Eldfjall Island offre une toute nouvelle expérience de jeu et une balade aventureuse le long de ses champs moussus, de ses falaises venteuses et de ses flots de magma enflammés.

Au programme de ce nouveau DLC :

4 nouveaux sentiers avec de nouveaux défis et des lieux de repos

Nouveaux effets spéciaux : traversez un orage et naviguez le long d'un volcan en éruption

Débloquez des tenues, des casques et des travaux de peinture uniques

Améliorez vos tenues existantes avec le nouveau casque pro

Complétez votre style de mode avec de nouveaux sacs à dos dé-verrouillables

Rendez votre nom célèbre dans les classements

Pour finir, sachez qu'une mise à jour gratuite avec des défis quotidiens durant 3 à 8 semaines sera mis sur pieds à la rentrée.