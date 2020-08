Sherlock Holmes Chapter one se détaille en vidéos à la Gamescom, durée de vie et cie

A l'occasion de la Gaùmescon, qui s'est tenue jusqu'à hier et qui a donc ,depuis fermé ses portes virtuelles, Frogwares a pu de nouveau montrer son savoir-faire vidéoludique en dévoilant plus de détails et d'images pour son Sherlock Holmes : Chapter One.

C'est pourquoi les développeurs ont gentiment concocté un récapitulatif des bandes-annonces et des vidéos que l'équipe Sherlock Holmes Chapter One ont présentées durant le très virtuel salon allemand, ainsi que de nombreuses nouvelles informations inédites.

On y voit effectivement des détails, comme le temps de jeu, où en sont les développeurs en termes de complétion du jeu, mais aussi les combats et certaines personnalisations attendues.

Et comme précisé par le studio, sachez que l'histoire principale devrait vous prendre environ 15 heures pour se terminer, tandis qu'une partie de complétion totale sera plus proche de 30 à 40 heures. Il y aura au sein du jeu pas moins de 5 quêtes principales qui s'étaleront sur plusieurs heures et plus de 30 quêtes secondaires de taille et de complexité variables, chacune offrant un choix moral. Sachant qu'il peut y avoir plusieurs suspects dans une seule affaire...

Dans Chapter One, le combat reste également un élément important. Vous pourrez ainsi utiliser l'agilité de Sherlock Holmes, et ce même s'il possède une arme de poing et certains outils comme des bombes fumigènes qu'il utilise pour neutraliser les ennemis. Il peut également utiliser l'environnement à son avantage, par exemple en tirant sur un support de balcon pour le faire tomber.

Dans son Manoir délabré de son enfance, Sherlock peut aussi restaurer et décorer sa demeure comme bon vous semble, avec des produits de marchands locaux. De plus, certaines pièces du manoir ne deviendront accessibles que plus tard, ce qui aidera à révéler les secrets de Sherlock et de sa famille. Il sera aussi possible de trouver des tenues dont certaines cosmétiques, changeant l'apparence de Sherlock tandis que d'autres seront nécessaires pour terminer des quêtes.

Selon les développeurs, le jeu est en version pré-alpha et on pourra voir une vidéo de gameplay plus approfondie vers les mois de décembre / janvier.

Sherlock Holmes : Chapter One est un jeu complet et autonome, développé et auto-publié entièrement par Frogwares. Sa sortie est prévue pour 2021 sur PC, PS4, Xbox One et consoles de nouvelle génération.