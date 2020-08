In Sound Mind se fait peur avec le trailer de la Gamescom

In Sound Mind devrait vous faire flipper comme jamais. Enfin, il paraît. Créé par le studio coutumier du fait, We Create Stuff (Nightmare House 2), le jeu s'est montré en ligne durant la Gamescom super virtuelle, ce week-end. De quoi vous faire peur ?

L'éditeur bien connu Modus Games et l'équipe de développement We Create Stuff ont donc montré lors de la Gamescom un tout nouveau trailer pour In Sound Mind, le prochain jeu thriller "psy" prévu normalement sur PS5, Xbox Series X et PC en 2021.

Et c'est durant le GamesRadar Future Games Show, que les spectateurs assidus ont eu l'occasion de visionner un tout nouveau trailer que vous pouvez à votre tour, visionner ci-dessus. Une vidéo qui dévoile "les horreurs auxquels les joueurs devront faire face pour survivre lors d'un voyage terrifiant à travers l'esprit". La bande originale est composée par l'artiste The Living Tombstone, si cette info vous intéresse un tant soit peu...

Et pour une démo sur Steam d'ores et déjà disponible, rien de plus simple, rendez-vous sur ce lien magique et intense.

Bref, comme dirait Saint Thomas "P" : qui vivra verra (peut-être). Quel Grand Sage luminescent.

Quant au chat aux yeux lumineux...