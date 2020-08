WRC 9 : Des détails et une vidéo venus tout droit de la Gamescom

Vous le savez, la Gamescom s'est tenue en ligne cette année, et a dévoilé diffférentes choses plus ou moins intéressantes. parmi elles, on a également eu droit à du biscuit tout chaud concernant WRC 9.

En effet, à l'occasion de la Gamescom, NACON et le studio KT Racing nous proposent gentiment de faire le point sur toutes les améliorations que propose WRC 9, qui est, rappelons-le, le jeu officiel du Championnat du Monde des Rallyes.

Et c'est donc tout à fait naturellement, qu'à quelques jours de la sortie du jeu, Alain Jarniou, Creative Director chez KT Racing, revient en vidéo sur les nouveautés de ce nouveau volet.

L'occasion de revenir notamment sur le nombre de rallyes, dont trois ont été annulés (mais qui seront dans le jeu tout de même), à savoir :

Le mythique rallye du Kenya qui offre des routes uniques, entre savane, grands espaces et petits villages aux passages parfois très étroits.

La Nouvelle Zélande, rallye de terre très technique où les virages s'enchaînent très rapidement.

Le Japon, un rallye sur asphalte avec des routes très étroites dans les montagnes de la région de Nagoya.

Au programme des nouveautés de ce WRC 9 : plus de DLC gratuits après la sortie du jeu, un mode copilote, un mode Photo, un aspect simulation plus prononcée etc...

WRC 9 sera disponible le 3 septembre 2020 sur Xbox One, PS4 et PC via l'Epic Games Store. Les versions Xbox Series X, PS5 et Nintendo Switch seront disponibles à une date ultérieure.