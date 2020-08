Nour : Play With Your Food s'annonce alléchant sur PS5, la DualSense en feu

En voilà un jeu qu'on n'avait pas forcément vu venir sur PS5. Si j'avoue beaucoup apprécier les jeux de type culinaire comme la série des Cooking Mama, tous ne sont pas parvenu à nous mettre l'eau à la bouche. Cela sera-t-il plus facile avec une PS5 entre les doigts ? Question cruciale...

C'est en effet une vidéo qu'on n'attendait pas forcément, pour un jeu qui en dit long et dont le titre peut effectivement intriguer. Nour : Play With Your Food semble d'emblée être vu comme une démo pour la prochaine machine de Sony. Est-ce le cas ?

Aucune idée, je n'y ai jamais joué. Pour autant, voici une question sur laquelle vous pouvez allègrement méditer :

La nourriture virtuelle peut-elle sembler si bonne que vous aurez envie de la goûter ? Les graphismes et les sons peuvent-ils susciter la sensation de faim ?

Cette question, c'est tout simplement l'unique développeur du studio Terrifying Jellyfish, un certain Tj Hughes. Selon ses propres dires, il s'agit-là "d'une exploration interactive de l'esthétique des aliments et des boissons". Rien que ceci.

Alors, en quoi ceci consiste concrètement ? Toujours selon Tj, Nour - comme dans nourrir - "ne se conforme pas aux objectifs traditionnels" ; il est en effet possible de jouer avec votre nourriture comme bon vous semble, précisant "que le résultat soit un carnage ou le bol de ramen dont vous avez toujours rêvé !" Bref, de la manipulation de nourriture plus vraie que nature, sans en mettre partout dans la vraie vie. Pas trop lassant au bout d'un moment ? Hmmm...

Une fois ceci fait, vous aurez tout loisir de prendre votre chef-d'oeuvre en photo et assouvir vos rêves de bloggeur culinaire, prendre des photos ou des vidéos de votre plat et vous faire juger par les réseaux sociaux. Ah oui, quand même...

Le développeur n'hésite en effet pas à préciser qu'il s'est largement inspiré des blogs et autres comptes culinaires sur Instagram, pour créer son jeu, en plus des anime comme Food Wars j'imagine, qui mette largement l'eau à la bouche, j'en conviens aisément !

Utilisant pleinement la manette DualSense (des sensations uniques à la découpe selon lui), Nour : Play with your Food sera publié par Panic à une date encore inconnue.

A ce propos, voici ce qu'il ajoute :

Nous travaillons d'arrache-pied pour le sortir le plus vite possible. Quand nous sortirons le jeu du four, nous ferons en sorte qu'il ne soit ni trop cuit ni pas assez, juste parfait. Étrange ? Oui. Expérimental ? Absolument. Quelle que soit la catégorie dans laquelle vous classerez Nour, c'est une expérience artistique étrange, ludique et joyeuse qui, selon moi, a tout à fait sa place sur PlayStation.

D'accord !