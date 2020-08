The Lord of the Rings : Gollum sera tout aussi précieux sur current-gen

Dévoré comme chacun sait par sa propre cupidité, celui que l'on appelait avant Sméagol avait choisi de mettre en avant la sortie de The Lord of the Rings : Gollum sur les consoles next-gen, histoire de faire rêver les fans de la pléthorique saga de J. R. R. Tolkien. Mais il se trouve que le monstrueux porteur de l'anneau fait comme qui dirait tout à l'envers...

À voir aussi : Fable : Playground recrute à tour de bras, le retour de la série est encore loin

Annoncé dès le mois de mars 2019 pour débarquer en 2021, le jeu d'action narratif de Daedalic avait ensuite promis des lendemains qui chantent en officialisant son arrivée sur PlayStation 5 et Xbox Series X.

Mais l'événement Future Games Show, organisé par le site GamesRadar à l'occasion de la Gamescom 2020 nous a permis d'apprendre que le cupide personnage jettera également son dévolu sur les machines de l'actuelle génération, à savoir ce bon vieux PC, mais aussi la PlayStation 4, la Xbox One, et même... la Switch. Parfaitement.

Rappelons que si les fans du Hobbit pourront toujours assister à sa légendaire décrépitude, le personnage fera fit de l'adaptation de Jackson, pour mieux coller à la ligne du texte, et tant pis pour ceux qui n'ont pas lu l'oeuvre.

En même temps, vous aurez largement le temps de rattraper votre retard littéraire, puisque The Lord of the Rings : Gollum n'est attendu que pour la très précieuse année 2021.