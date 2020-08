Le thriller psychologique Remothered Broken Porcelain vous parle à l'oreille

Repoussé au mois d'octobre prochain, Remothered : Broken Porcelain se remontre gentiment en vidéo en ce lundi de reprise pour toute l'humanité, ou presque.

Modus Games présente ainsi la bande annonce "Whispers" du prochain thriller psychologique, attendu par Joniwan et un certain Thomas "P" si j'ai tout suivi.

Le titre, désormais prévu pour le 20 octobre sur PlayStation 4, Xbox One et PC au prix de 29,99 € et sur Nintendo Switch au prix de 34,99 €. Eh oui, c'est toujours plus cher sur une portable. Enfin, parfois.

Or donc, le trailer touchant et glaçant comme nous le suggère ce "Whispers" raconte comment la protagoniste du jeu, Jennifer, et sa compagne Lindsay se soutiennent mutuellement à l'auberge Ashmann, une résidence pleine d'horreurs....

Remothered : Broken Porcelain par le créateur Chris Darril proposera dixit ceux qui savent, un "nouveau gameplay et de nouveaux éléments narratifs qui entraîneront les fans dans une expérience incroyablement immersive et obsédante".

Eh bien nous jugerons sur pièce d'ici au 20 octobre prochain.