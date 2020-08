Haven s'annonce au lancement de la Xbox Series X : 10 minutes de gameplay en 4K

En ces temps troublés où l'envie de frapper très fort son voisin de siège s'invite bien plus que de raison, il fait parfois bon de se rappeler qu'il reste possible de vivre d'amour et d'eau fraîche. Et parce qu'il nous promet depuis longtemps des lendemains qui chantent, le nouveau jeu de The Game Bakers s'annonce aussi sur Xbox Series X.

Il ne manquait que la nouvelle console de Microsoft pour compléter la photo de famille : c'est désormais chose faite, puisque Haven s'annonce aujourd'hui sur Xbox Series X, en plus des versions PC, PS4, PS5, Switch et Xbox One déjà connues.

Pour l'occasion, l'aventure amoureuse qui nous avait fait de l'effet lors de notre premier contact l'été dernier repointe le bout de son nez, et dévoile 10 minutes de gameplay en 4K, histoire de nous rappeler les différentes spécificités de ce RPG en couple, dans lequel deux tourtereaux explorent librement une planète à la recherche de pièces de rechange, le tout entrecoupé de tranches de vie et de 5 à 7 des familles.

Si Haven reste toujours aussi mystérieux sur sa date de sortie, nous savons désormais qu'il sera disponible au lancement de la Xbox Series X. Mais s, vous savez, cette console qui doit sortir d'ici quelques semaines...