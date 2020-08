Wonder Boy Asha in Monster World dévoile son premier trailer, la douche froide pour les fans

Les vieux amateurs de plate-forme que vous êtes avaient vu leur sang ne faire qu'un tour à l'idée de retrouver l'héroïne de Monster World IV après des décennies de préparation. Officialisé juste avant la Gamescom 2020, Wonder Boy : Asha in Monster World a profité de l'autre fête de la bière pour se dévoiler en vidéo. C'est compliqué.

L'avait-il vu venir ? Notre cher Plume (fidèle à sa réputation, et donc en vacances) était évidemment parmi les premiers hypés à l'idée de retrouver la licence Wonder Boy si chère à son coeur, après le très bon The Dragon's Trap, et l'héritier spirituel Monster Boy et le Royaume Maudit.

Il aura suffit de 79 secondes très précisément pour doucher tous ces espoirs pourtant si touchants : malgré la présence assurée des anciens de feu-Westone Bit Entertainment (parmi lesquels on retrouve le compositeur Shinichi Sakamoto), la plastique 3D relativement quelconque de cette relecture moderne nous emporte bien loin de l'orfèvrerie des récents hommages, pourtant couronnés de succès.

Si nous nous garderons bien d'enterrer Asha in Monster World avant d'avoir pu poser nos paluches nostalgiques dessus, gageons tout de même que le rêve n'est plus aussi bleu qu'il y a seulement quelques jours. Désormais prévu pour le premier trimestre 2021 sur PC, PS4 et Switch, le jeu du studio Artdink n'a donc que quelques mois pour convaincre les joueurs de sa bonne foi.

Que pensez-vous de cette première bande-annonce Wonder Boy Asha in Monster World ? La magie opère-t-elle encore en 3D ? Faites-nous part de vos avis d'esthètes dans les commentaires ci-dessous.