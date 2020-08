Un fan crée une Wii portable de la taille d'une Game Boy Color, la vidéo

De nos jours, les rois de la bidouille, comme on disait dans le temps, parviennent à faire des miracles. L'exploit du jour, c'est d'avoir réussi à faire tenir la console de salon la plus vendue de Nintendo dans la console portable la plus vendue de Nintendo.

À voir aussi : Il crée sa propre Nintendo PlayStation fonctionnelle, le résultat impressionnant en vidéos

Ce n'est pas la première fois que GingerOfMods transforme des consoles rétro. Mais c'est peut-être la réalisation qu'on trouvera la plus mignonne. Le modder a eu l'idée folle de faire d'une Wii une console portable. Bon, ça, ça s'est déjà vu.

Sauf qu'il s'est fixé un défi supplémentaire : que la console à la Wiimote puisse faire la taille d'un(e) Game Boy Color. Neuf mois de travail lui auront permis d'atteindre son but, et d'obtenir, en imprimant la coque, en découpant la carte mère et en plaçant les différentes touches astucieusement, la Wii Boy Color, que vous pouvez donc découvrir dans la vidéo ci-dessus.

Celle-ci, arborant un écran de 3,5 pouces, ne dispose que d'une seule petite enceinte, qu'un câble jack permettant de connecter un casque permet d'oublier. Les jeux, eux passent par la même prise USB qui permet de recharger la machine (entre deux et trois heures d'autonomie). Il suffit de les transférer.

Tout ceci fait rêver, n'est-ce pas ? Eh bien GingerOfMods n'exclut pas de vendre des exemplaires, comme pour ses autres créations.

[Source]