Astérix & Obélix XXL Romastered : Par Toutatis, une première bande-annonce !

Microids, toujours numero uno sur les adaptations de bandes dessinées franco-belges (et espagnoles, aussi, des fois) a décidé que ce vendredi 28 août, Astérix et Obélix ne pouvaient plus cacher leur lifting. Les voilà donc de sortie.

Cette annonce ne vous fait peut-être rien. Personnellement, elle m'émeut. Car au début de l'été 2003, encore énergique, fringant, ayant une haleine acceptable et de bonnes fréquentations, j'entrais chez Joypad. Et mon premier press tour, devinez où il avait lieu ? Chez Étranges Libellules, studio Lyonnais qui préparait alors Astérix & Obélix XXL. Alors le voir Romasterisé aujourd'hui, c'est un peu moi qui me retrouve avec une nouvelle jeunesse.

Bordel, qu'est-ce que je peux être émotif et raconter comme idioties avant que les vacances me tendent enfin les bras. Nous sommes là pour partager la bonne parole, en vidéo et en images dans notre galerie ci-dessous, d'Astérix & Obélix XXL Romastered , qui arrive sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch le 22 octobre prochain.

On rappelle que la nouvelle version du jeu d'action et d'aventure en 3D datant de 2003 vous fera voyager avec nos deux gaulois préférés, et Idéfix, de la Normandie à Rome en passant par la Grèce, l'Helvétie et l'Égypte, en vue de libérer leurs irréductibles amis du village qui résiste.

Cette version profitera de graphismes remasterisés, comme les musiques et d'un nouveau travail sur le gameplay, mais donnera aussi accès à un mode Retro, pour revenir en 4:3 avec les graphismes d'origine. Des challenges inédits, Parcours, Contre le Sablier et Extrême ont été également été ajoutés à la recette. Ça va en faire, des romains qui décollent.