Ni No Kuni Cross Worlds : Le MMORPG mobile dévoile son intrigue et montre du gameplay

Si vous aviez apprécié les aventures colorées d'Oliver et Evan, narrées à travers les J-RPG solos sortis sur consoles entre 2011 et 2018, vous n'avez pas de chance, puisqu'en attendant un hypothétique troisième opus déjà évoqué par Akihiro Hino, la série sous-forme de MMORPG mobile. L'effet miroir, sans doute.

Brièvement teasé à l'automne dernier, le jeu Android et iOS de Netmarble se rappelle aujourd'hui à notre bon souvenir à travers un premier trailer dévoilant un peu de gameplay. Que les fans soucieux de voir la série de RPG rester fidèle au partenariat qui la liait originellement au mythique studio Ghibli se rassurent : l'esthétique semble opérer une sorte de compromis entre les deux opus numérotés, et propose toujours de casser du monstre coloré dans des contrées qui ne le sont pas moins.

Et la réapparition de Ni No Kuni : Cross Worlds ne doit évidemment rien au hasard, puisque le site officiel du MMORPG annonce la sortie du jeu d'ici à la fin de l'année au Japon, non sans préciser quelques éléments scénaristiques. Ainsi, les pauvres joueurs in-game qui pensent s'essayer à un jeu de rôle en ligne de plus réalisent finalement que la bêta promise n'est autre que la réalité du monde réel. Peut-être que la rencontre avec la mystérieuse Rania permettra de lever le voile, mais pour l'instant, le doute persiste.

Si la perspective de retrouver le charme désuet de Ni No Kuni vous transporte déjà, prenez votre mal en patience, puisque le MMO Cross Worlds se lancera pour le moment uniquement au Japon d'ici la fin de l'année 2020.