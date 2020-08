Opening Night Live : Age of Empires 3 Definitive Edition se date en vidéo

On vous l'a déjà dit dans des articles précédents : l'Opening Night Live a laissé une jolie place aux "oldies", parfois liftés, comme c'est le cas avec un Age of Empires de quinze ans d'âge.

Avant qu'Age of Empires IV n'arrive enfin, il faut donner au peuple de quoi le nourrir. Et il restait un volet de la trilogie de gestion impériale de Microsoft qui n'avait pas encore eu droit à sa remasterisation. C'est pour bientôt.

Age of Empires III Definitive Edition est en effet prévu pour le 15 octobre prochain au prix de 19,99 euros sur PC, Day One sur le Xbox Game Pass PC. Comme ses illustres prédécesseurs, il nous laissera contrôler une des 14 civilisations proposées sur différents champs de bataille en 4K, avec en sus une bande-son remasterisée elle aussi, ainsi que deux nouvelles : les Suédois et les Incas.

Deux modes de jeu inédits s'invitent aussi à la fête de ce titre qui, en multi online, bénéficiera d'une compatibilité multiplateforme, en ajoutant au passage mode spectateur et le droit de faire mumuse avec des mods : les Batailles Historiques et les défis Art de la Guerre. Et d'autres changements sont prévus, notamment pour ce qui a trait à la culture amérindienne, comme on peut le découvrir sur le site officiel, où les précommandes sont lancées.