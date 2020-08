Opening Night Live : Du haut de la Gamescom, le remake de Pharaon vous contemple

Les vieilles gloires du jeu vidéo, absentes depuis longtemps, se sont données rendez-vous lors de l'Opening Night Live. Et comme pour Turrican ou Sam & Max, le retour d'un jeu de gestion qui a marqué la fin du siècle dernier n'est pas à prendre à la légère.

DotEmu a révélé durant l'Opening Night Live l'existence de Pharaoh A New Era. Il s'agit du remake d'un classique du genre city builder sorti en 1999 sous la bannière Sierra, le bien nommé Pharaon. Cette restauration, on la doit à un studio tout aussi français que l'éditeur, Triskell Interactive, composé des bretons Noodle et Sinsem.

Et ce qui sera proposé aux joueurs désireux de conquérir les abords du Nil, c'est de la construction, du développement, en prenant soin de gérer vos ressources et vos citoyens, sans oublier les merveilles de votre civilisation.

Bénéficiant d'une refonte visuelle totale en 2D, qui permettra un affichage en 4K, et d'une interface repensée, il proposera le jeu de base ainsi que son extension Cléopatre : La Reine du Nil, qui amenait tout un tas de nouvelles choses à gérer. Plus d'une cinquantaine de missions ainsi qu'un éditeur de cartes et de défis se dresseront face aux plus braves.

Pharaoh A New Era est attendu sur PC pour 2021.