Opening Night Live : Sam and Max reviendront en 2021 en réalité virtuelle

L'Opening Night Live de la Gamescom 2020 n'a pas manqué de surprendre les joueurs en mal de licences pas trop récentes. Parmi les invités de marque de l'événement, on a ainsi pu croiser Sam & Max.

À voir aussi : Opening Night Live : Unknown 9 Awakening s'annonce et ceci semble MAGNIFIQUE

Un temps rappelés par Telltale Games pour des enquêtes au format épisodiques, le lapin et le toutou créés par le dessinateur Steve Purcell avaient rendu leurs plaques en 2010 et on aurait pu les croire définitivement à la retraite. Mais non.

Durant la cérémonie d'ouverture de la Gamescom 2020 présentée par un Geoff Keighley plus flamboyant que jamais, Happy Giant est venu annoncer, tranquillou, un nouvel épisode de leurs aventures. Le trailer ne faisait qu'indiquer un retour en réalité virtuelle. Heureusement, IGN était là pour donner des précisions juste après. Oui parce que s'il avait fallu tout apprendre durant l'événement, cela n'aurait pas été pareil.

Sam & Max This Time It's Virtual est donc prévu pour 2021 sur des supports non divulgués pour le moment. L'aventure emmènera le duo déjanté sur la piste d'une nouvelle menace pour la planète. Le joueur y sera recruté et formé par les deux héros, qui gardent les voix de David Nolin et Dave Boat. Je ne sais pas pour vous, mais présentement, mon esprit n'est qu'un magma bouillonnant de pensées scintillantes et d'idées turgides.