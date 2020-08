Opening Night Live : Destiny 2 Au-delà de la Lumière présente la Stase

Le FPS multijoueur en ligne de Bungie ne pouvait pas manquer le rendez-vous allemand présenté par un canadien depuis les États-Unis, pour nous parler de sa prochaine extension qui prend place sur Europe, la lune de Jupiter. Vous suivez ?

L'extension Au-delà de la Lumière avait déjà communiqué, subrepticement sur ce qu'elle amènerait aux joueurs de Destiny 2. Là, avec la bande-annonce diffusée durant l'Opening Night Live, cela devient plus concret.

La Stase sera la nouvelle puissance élémentaire amenée par ce contenu qu'il vous faudra apprendre à maîtriser en explorant la surface gelée d'Europe. Les Gardiens qui y parviendront, en plus d'être recouverts d'une fine couche de glace, auront alors accès à de nouvelles doctrines : Sombreur pour l'Arcaniste, Behemoth pour le Titan et Revenant pour le Chasseur. Il sera alors possible de créer des champs de Stase, geler les ennemis et balancer des éclats de givre. Alors prends-toi en mains. C'est ton destin.

Destiny 2 : Au-delà de la Lumière sera disponible le 10 novembre prochain sur PS4, Xbox One, PC et STADIA - puis sur PS5 et Xbox Series X.