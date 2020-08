Opening Night Live : Unknown 9 Awakening s'annonce et ceci semble MAGNIFIQUE

En vérité je vous le dis, on a gardé le meilleur pour la FIN. Durant l'Opening Night Live de la Gamescom en ligne, Geoff a introduit l'arrivée d'un certain Unknown 9 Awakening, du studio Reflector Entertainment. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Justement, découvrons ceci ensemble...

Reflector Entertainment a donc dévoilé la bande-annonce de son premier jeu vidéo: Unknown 9 : Awakening, un jeu d'action-aventure vu à la 3e personne.

Si rien ne fut réellement très précis dans le court teasing présenté (voir la vidéo ci-dessus), le titre représente selon le studio, "le pôle principal d'un écosystème de contenu beaucoup plus vaste qui se construit autour de l'ambitieux univers narratif Unknown 9". Unknown 9 dévoile donc son premier teaser et devrait sortir en 2021 sur toutes les plate-formes, hormis la Switch.

Ce jeu d'action-aventure est très fortement axé sur la narration, selon les deux studios qui ont collaboré, Reflector donc mais aussi Alice & Smith spécialisé dans les "jeux alternés". On découvre dans la courte vidéo, sa protagoniste, Haroona, et un avant-goût des capacités de cette dernière dans le Revers, sorte d'univers parallèle étrange.

Univers Transmédia

Haroona a été élevée dans les rues de Calcutta en Inde (la musique nous le fait tout de suite comprendre), et est hantée par des visions de sa propre mort... "Haroona lutte pour comprendre ses mystérieuses capacités innées à manipuler l'invisible". Mais ces dons, elle en fera bien vite un allié quand un mentor l'aide à les perfectionner, et lui apprend à accéder à une mystérieuse dimension cachée connue sous le nom de Revers, tout en la poussant à déceler les mystères de ce nouveau monde. Un univers narratif moderne qui se centre autour du fait que l'humanité est "au bord de la transcendance, ou de l'autodestruction" selon le directeur du studio Reflector.

L'univers d'Unknown 9 est totalement transmédia, puisqu'il est possible d'avoir du contenu interconnecté, incluant notamment un roman écrit par l'auteur à succès Layton Green intitulé Unknown 9: Genesis, un podcast original appelé Unknown 9: Out of Sight et une bande-dessinée, Unknown 9: Torment.

Si le coeur vous en dit, il sera possible avant sa sottie en 2021, de se plonger dans l'univers narratif d'Unknown 9 en visitant unknown9.com, où on pourra se lancer dans Unknown 9: Chapters, une expérience communautaire interactive créée par le studio montréalais Alice & Smith, et y résoudre les mystères de l'univers Unknown 9. Ils y auront également accès à des extraits du roman, du podcast et de la bande dessinée gratuitement et pendant une durée limitée.

Bref, on a hâte de voir ce que ceci va nous réserver...