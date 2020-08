Opening Night Live : Turrican de retour avec deux compilations d'anthologie sur PS4 et Switch

Si bon nombre de regards se tournent déjà vers la nouvelle génération de consoles (vous savez, celle qui se refuse à communiquer prix et date de sortie), l'ouverture de la Gamescom 2020 a pensé aux (très) vieux de la vieille, avec le retour promis de la série Turrican. Alors, on rigole moins, hein ?

Presque trente ans plus tard, certaines licences nées sur Amiga et ayant disparu trottent encore dans les têtes. Plate-forme pas très tendre, action bien tendue, réalisation chatoyante et bande-son signée Chris Huelsbeck absolument inoubliable (la partie shoot them up du deuxième épisode, olala...) : voilà quels étaient les ingrédients du cocktail Turrican.

Comme prévu, il va être servi à nouveau. On l'a appris durant l'Opening Night Live de la Gamescom 2020, Factor 5 s'est associé à Strictly Limited Games en vue de proposer deux compilations de la série, intelligemment baptisées Turrican Anthology Vol.1 et Turrican Anthology Vol.2, sur PS4 et Nintendo Switch.

Que contiennent-elles exactement ?

Turrican Anthology Vol. 1

Turrican (Amiga)

Turrican 2 (Amiga)

Super Turrican (SNES)

Super Turrican Director's Cut (SNES)

Mega Turrican Score Attack (Mega Drive)

Turrican Anthology Vol. 2

Turrican 3 (Amiga)

Mega Turrican (Mega Drive)

Mega Turrican Director's Cut (Mega Drive)

Super Turrican 2 (SNES)

Super Turrican 1 Score Attack (SNES)

Une fois que l'on sait ça, il suffit de se diriger vers le site de Strictly Limited qui propose donc des versions physiques d'ores et déjà en précommande bien qu'aucune date de sortie n'ait été communiquée. Et c'est là que ça commence à se gâter pour les plus nostalgiques et collectionneurs d'entre nous.

On découvre en effet que chaque volume coûte la bagatelle de 34,99 euros. Admettons. Mais il y a également la Collector's Edition, qui regroupe le tout et ajoute entre autres une boîte collector, la bande originale, un artbook, un documentaire en Blu-Ray et un artbook, pour 99,99 euros (voir l'image dans notre galerie ci-dessous).

Et puis il y a la Turrican Ultra Collector's Edition à 199,99 euros, limitée à 999 exemplaires, qui rajoute par exemple une figurine, des disquettes, un diorama... Bref, que des trucs qui parleront aux moins jeunes. Et retenez-moi, je crois que c'est en train de faire effet...