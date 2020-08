The Witcher Monster Slayer : CD Projekt RED dévoile son Pokémon GO pour apprentis Sorceleurs

Bien sûr, on n'arrêtera pas d'entendre parler de The Witcher. La licence détenue par CD Projekt RED a, notamment grâce à la série Netflix qui a suscité un regain d'intérêt, encore de beaux jours devant elle. La preuve : après les cartes, la société polonaise s'attaque carrément aux jeux en réalité augmentée.

À voir aussi : The Witcher : Le making-of de la série Netflix est disponible

Déglinguez-les tous. Cela pourrait être la catch phrase du dernier projet The Witcher annoncé par CD Projekt RED, que l'on peut découvrir en mouvement dans les vidéos ci-dessus. The Witcher Monster Slayer se présente comme un RPG en réalité augmentée prévu pour les supports iOS et Android. Et cela rappelle fortement Pokémon GO.

Sauf que les balades en quête de créatures ne se terminent pas avec une capture dans une petite boule, mais avec des coups d'épée dans le boule, si vous me passez l'expression. Ce spin off free to play dont la date sera révélée ultérieurement, développé par Spokko, présente très exactement ce pitch :

Doté de visuels dignes d'une console de jeux, Monster Slayer permet aux joueurs et joueuses d'explorer le monde qui les entoure tout en cherchant, analysant et combattant des monstres nouveaux ou familiers, en utilisant l'heure de la journée et les conditions météo en temps réel pour gagner l'avantage. La préparation est clé pour vaincre les ennemis plus puissants, puisque les joueurs et joueuses devront concocter de puissantes potions et huiles, fabriquer des bombes et des appâts à monstres, mais aussi faire progresser le niveau de leur personnage avant d'affronter ces monstres à coup d'épées et de signes via un combat à réalité augmentée en vue à la première personne. En plus des options de combat contre les monstres rôdant alentours, le jeu propose aussi des quêtes narratives riches, inspirées par les autres jeux de la série, emmenant les joueurs et joueuses à travers de véritables aventures qui les porteront au coeur de ce que signifie chasser les monstres de manière professionnelle.

Affronter des griffons, algoules et autres fiélons à dénicher et occire dans les ruelles de notre cité alors que l'on se rend au travail au milieu de gens qui refusent de mettre un masque correctement ? À surveiller, assurément.