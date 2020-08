Gamescom : La licence Turrican sera de retour ce soir, avec l'appui de Factor 5

Pour comprendre le fonctionnement du corps humain et de sa mécanique de précision, un certain Leonardo da Vinci profitait de la nuit tombée pour déterrer quelques macchabées fraîchement mis en terre. En 2020, le jeu vidéo continue de s'inspirer de sa démarche, en puisant dans un passé lointain quelques grands noms, histoire de raviver la flamme.

Le très canadien Geoff Keighley continue malgré son imminence de dérouler le programme de l'Opening Night Live, la cérémonie d'ouverture qui marquera de ses WORLD PREMIERE le coup d'envoi de la Gamescom 2020, dématérialisée comme chacun sait.

Et parmi les surprises qui attendent les spectateurs présents devant leur écran à la nuit tombée, nous savions que l'éditeur de jeux physiques Strictly Limited Games avait promis d'annoncer une nouveauté sortie venue de nulle part, et immédiatement disponible sur leur boutique en ligne.

Le suspense n'est plus vraiment, puisque la mèche a comme qui dirait été vendue par ledit éditeur, qui annonce donc ce matin le retour de... la licence Turrican :

💥 TURRICAN 💥



Factor 5's #Turrican is finally back after 30 years of dormancy! #gamescom2020 #Turrican30th The pre-order will be announced during @gamescom ONL - then immediately go live at our store.



🎙️ Opening Night Livehttps://t.co/gi0KPZaGFP



🔹 https://t.co/9PpG8e0LSy 🔹 pic.twitter.com/urbuX4MS1N