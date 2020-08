Fortnite Saison 4 Chapitre 2 se lance : Super Héros Marvel, vidéos et Passe de Combat

C'est ce matin, aux alentours de 8 heures que la mise à jour de Fortnite Chapitre 2 Saison 4 a été lancée, comme prévu par Epic Games. Et comme prévu également, ce sont les héros Marvel qui tiennent le haut du pavé dans cette nouvelle saison, avec Iron Man et cie ! Avis aux amateurs de Marvel qui ont encore des sous à dépenser (pas comme moi).

En vérité je vous le dis, vous allez vous retrouver malgré vous (ou pas), dans "Le Noeud du Conflit", qui débute donc tout de suite avec le lancement de Fortnite Chapitre 2 - Saison 4. Une suite plein de super héros Marvel, qui devrait là encore vous faire les fonds de culotte.

Dans le Chapitre 2 - Saison 4 de Fortnite, "le Noeud du Conflit menace la Réalité et plane sur l'île". La nouvelle saison vous permet ainsi d'incarner les SH Marvel contre Galactus - le Dévoreur de Mondes.

Pour faire simple, sachez qu'après la collision entre l'île et le monde de Marvel, de puissantes capacités sont désormais à votre disposition. Pendant la bataille, vous aurez ainsi le loisir incroyable d'utiliser des super-pouvoirs tels que les gantelets précieux de Docteur Fatalis, le bouclier de ronce de Groot, le fanal de Surfeur d'Argent et bien d'autres qui arriveront plus tard dans la saison.

Evidemment, en plus des nouveaux super-pouvoirs, vous pourrez également agrémenter vos sorties d'armes destructrices, telles que le fusil à énergie Stark Industries, une arme distincte de Stark Labs qui confère des avantages différents selon le style de visée, l tout dans des lieux emblématiques de Marvel, comme Doom's Domain, Sentinel Graveyard, etc.

Et qui dit nouvelle Saison, dit évidemment nouveau Passe de Combat. Avec comme toujours pas moins de 100 récompenses à débloquer et une collection de skins de Héros et Méchants Marvel : Thor, Iron Man, Tornade, Doctor Fatalis, Miss Hulk, Mystique, Groot et Wolverine.

Vous pourrez aussi accomplir la quête spéciale de chaque légende de Marvel pour déverrouiller son éveil, une émote intégrée qui révèle la véritable nature du héros ou le méchant.

Bref, à vous de jouer !