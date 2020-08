Just Dance 2021 s'annonce en musique sur toutes les consoles, avec un mode coop'

Alors que les genres musicaux se succèdent et marquent (ou non) chaque décennie de leur empreinte, la série de jeux de rythme d'Ubisoft se joue des modes et continue opus après opus son bonhomme de chemin. Que disait Lady Gaga déjà ? Ah oui : il suffit de danser.

Si la nouvelle cuvée de Just Dance ne sortira pas sur Wii, comme ce fut le cas pour l'édition 2020, c'est tout de même via un Nintendo Direct aussi surprenant qu'expéditif qu'Ubisoft a choisi d'officialiser l'arrivée de Just Dance 2021 pour le 12 novembre 2020.

Prévu sur Switch (évidemment) mais aussi sur Google Stadia, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X, cette nouvelle édition annonce d'emblée 40 nouveau titres qui vont vous faire bouger jusqu'au bout de la nuit. Il faudra tout de même patienter un peu pour connaître la liste définitive, puisque seuls 11 titres ont aujourd'hui été dévoilés :

Dance Monkey de Tones And I

de Tones And I All the good girls go to hell de Billie Eilish

de Billie Eilish In the Navy de The Sunlight Shakers

de The Sunlight Shakers Zenit d'Onuka

d'Onuka Feel Special de Twice

de Twice Señorita de Shawn Mendes & Camila Cabello

de Shawn Mendes & Camila Cabello Heat Seeker de Dreamers

de Dreamers Don't Start Now de Dua Lipa

de Dua Lipa Temperature de Sean Paul

de Sean Paul Que Tire Pa Lante de Daddy Yankee

de Daddy Yankee Juice de Lizzo

Et parce qu'Ubisoft sait bien que c'est toute l'assemblée qui accompagne à chaque fois le/la danseur/se désigné/e, un nouveau mode Coop' viendra mettre les amitiés à l'épreuve, en exigeant la concentration et le sens du rythme de plusieurs participantes. On va rire, tiens.

Préparez-vous à transpirer plus que jamais avec l'arrivée de Just Dance 2021 le 12 novembre... 2020. La loi des nombres, tout ça.