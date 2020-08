Pokémon GO : Les Méga-Évolutions débarquent demain sur le jeu mobile

Les Méga-Évolutions pourront être utilisées via des batailles à remporter dans des Méga Raids le plus rapidement possible, qui offriront de la Méga Energie.

La mécanique introduite dans Pokémon X et Y, puis dans les autres jeux de la licence jusqu'au dernier titre sur Nintendo Switch, arrive désormais sur le jeu mobile. Méga Evolution, Méga Raids, Méga Energy : voici ce qu'il faut savoir sur la nouveauté.

Les Méga-Évolutions consommeront de la Méga-Énergie et ne pourront être que provisoires ; elles ne pourront pas non plus être utilisées dans toutes les situations pour garder le jeu équilibré. Par exemple, les Pokémon évolués ne pourront pas défendre les arènes mais seulement attaquer et ne pourront pas être utilisés dans les duels de la Go Battle League (ce sera possible pour les duels entre amis).

Pour obtenir cette précieuse énergie, il faudra engager des combats dans des Méga Raids et vaincre les Pokémon le plus vite possible pour en obtenir plus, ce qui devrait récompenser le fait de jouer en équipe plutôt que seul. Voici les Pokémon qui pourront obtenir ces évolutions au moment de l'introduction de la mise à jour :

Florizarre

Dracaufeu

Tortank

Dardagnan

Ce n'est pas tout : des événements seront mis en place pour célébrer l'arrivée de ce nouvel élément de gameplay au cours du mois de septembre. Tous les détails n'ont pas encore été dévoilés sur le sujet.

Les Méga-Évolutions feront leur arrivée sur Pokémon GO ce 27 août.