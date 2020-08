Voici la vidéo du Nintendo Direct Mini du jour avec quelques surprises à la clé

Annoncé... oh wait. En fait pas annoncé du tout, c'est par surprise que Nintendo nous a pris en cette après-midi décidément pas du TOUT comme les autres, avec ce nouveau Nintendo Direct spécial partenaire particulier. Et pour une rentrée vidéoludique agitée, je peux vous dire que ceci en est une.

Ce Nintendo Direct Partner Showcase est en effet visible ci-dessus, via une vidéo d'une durée globale de 11:49 minutes très précisément. On y découvre des tas de jeux ramenards et parfois inattendus, comme vous le dit en news un certain Thomas "P", qui n'en revient toujours pas. Ce fourbe.

Dans cette présentation ramenarde,on a donc eu droit à du Just Dance 2021, World of Tanks Blitz, KINGDOM HEARTS Melody of Memory, Puyo Puyo Tetris 2 ou encore du TAIKO NO TATSUJIN: RHYTHMIC ADVENTURE PACK...

Ce n'est évidemment pas tout, et c'est la raison pour laquelle vous pouvez retrouver ci-dessus l'ensemble des titres dévoilés, en vidéo, pour votre plus grand plaisir.